Son dakika haberleri... Kremlin başkanlık yönetimi arasında bir personelin corona virüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Kremlin, personelin Putin ile temasının olmadığını da duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
Son dakika haberleri... Kremlin başkanlık yönetimi arasında bir personelin corona virüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Kremlin, personelin Putin ile temasının olmadığını da duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
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