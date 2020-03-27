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Son dakika: Corona virüsü 'e sıçradı!

Son dakika haberleri... başkanlık yönetimi arasında bir personelin corona virüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Kremlin, personelin Putin ile temasının olmadığını da duyurdu.

  • Dünya
  • 27.03.2020 13:45
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  • Son Güncelleme: 27.03.2020 13:48
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Corona virüsü Kremlin'e sıçradı!

Son dakika haberleri... başkanlık yönetimi arasında bir personelin corona virüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Kremlin, personelin Putin ile temasının olmadığını da duyurdu.

Ayrıntılar geliyor...

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