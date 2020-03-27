Business Insider'ın haberine göre, Kovid-19'un gelecek aylarda tüm ABD'yi nasıl etkileyeceğini görmek isteyen 18 enfeksiyon hastalıkları uzmanı tarafından modelleme çalışması yapıldı.

Massachusetts Amherst Üniversitesinde görevli ekip, çalışma için onlarca uzmandan alınan verileri bir araya getirdi.

2,2 MİLYON ÖLÜ

Çalışmada, salgının, 2020 sonuna kadar 160 ila 214 milyon insanı etkileyebileceği, en kötü senaryoda bu dönemde ABD'de 200 bin ila 2,2 milyon kişinin ölümüne yol açabileceği görüldü.





Imperial College London'da görevli epidemiyologlar da federal hükümetin virüsü kontrol altına almak için sıkı önlemler uygulamakta başarısız olması durumunda bu sayının çok daha yüksek olabileceği uyarısında bulundu.

İKİNCİ DALGA UYARISI

Sosyal mesafe olmazsa Kovid-19'un mayıs ayı sonu veya haziran başından itibaren milyonlarca Amerikalıyı öldürebileceği, ağustos ile aralık ayları arasında Kovid-19'un ikinci dalgasının yaşanabileceği belirtildi.





Bazı uzmanlar ABD'de federal hükümetin, mart ayında Kovid-19 vakalarının sadece yüzde 5'i ila 20'sini kayıt altına aldığını savunuyor.