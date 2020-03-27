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Kraliçe 2. Elizabeth'ten 'sağlıklıyım' mesajı! Telefonda ile görüştü...

71 yaşındaki , Coronavirüs’e yakalandı. 93 yaşındaki annesi Kraliçesi 2’inci Elizabeth’in, Başbakan ile yaptığı telefon görüşmesine ait fotoğraf yayınladı.

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İngiltere Kraliyet Ailesi, Coronavirüs kabusunu yaşadı. Prens Charles virüse yakalandı. Kraliçe Elizabeth, 'sağlıklıyım' mesajı yolladı. İngiliz tahtının varisi 71 yaşındaki Prens Charles'ın Covid-19 testi pozitif çıktı.

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