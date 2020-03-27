İngiltere Kraliyet Ailesi, Coronavirüs kabusunu yaşadı. Prens Charles virüse yakalandı. Kraliçe Elizabeth, 'sağlıklıyım' mesajı yolladı. İngiliz tahtının varisi 71 yaşındaki Prens Charles'ın Covid-19 testi pozitif çıktı.
Kraliçe 2. Elizabeth'ten 'sağlıklıyım' mesajı! Telefonda Boris Johnson ile görüştü...
71 yaşındaki Prens Charles, Coronavirüs’e yakalandı. 93 yaşındaki annesi Kraliçesi 2’inci Elizabeth’in, Başbakan Boris Johnson ile yaptığı telefon görüşmesine ait fotoğraf yayınladı.
- Dünya
- 27.03.2020
- Gazete
İngiltere Kraliyet Ailesi, Coronavirüs kabusunu yaşadı. Prens Charles virüse yakalandı. Kraliçe Elizabeth, 'sağlıklıyım' mesajı yolladı. İngiliz tahtının varisi 71 yaşındaki Prens Charles'ın Covid-19 testi pozitif çıktı.
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