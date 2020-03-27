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'de flaş önlemi! İlan edildi...

'de salgınının yayılması ve köylerde de ortaya çıkmasının ardından hükümet 7 gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan etti. Açıklamayı KKTC Başbakanı Ersin Tatar yaptı.

  • Dünya
  • 27.03.2020 17:05
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  • Son Güncelleme: 27.03.2020 17:05
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KKTC'de flaş koronavirüs önlemi! İlan edildi...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde () Dipkarpaz bölgesinde bir servis şoföründe korona virüs pozitif çıkması ile çok sayıda vaka tespiti üzerine yerleşim yerlerinde 7 gün boyunca tam sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

KKTC Başbakan Ersin Tatar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakanlar Kurulumuz, COVID19'a karşı mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların daha etkin yürütülmesi için, bugün saat 14.00'ten başlamak üzere aşağıda belirtilen yerleşim yerlerinde 7 gün boyunca kısmi sokağa çıkma yasağı kararını, tam sokağa çıkma yasağı seviyesine yükseltmiştir.

Sokağa çıkma yasağı uygulanacak yerleşim yerleri, Ziyamet, Balalan, Esenköy, Yeşilköy, Gelincik, Boltaşlı, Derince, Taşlıca, Avtepe, Adaçay, Yenierenköy, Sipahi, Kuruova, Kaleburnu, Dipkarpaz'dır" dedi.

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