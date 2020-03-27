İngiltere'de bir teknoloji firmanın sahibi olan Jozef Wallis, gayet sağlıklı bir adamdı. İki de çocuğu vardı. Bir gece kulübüne gitti. Bir süre sonra kendisini kötü hissetmeye başladı. Öksürük ve ateş şikayeti başlayınca soluğu hastanede aldı. Covid-19 testi pozitif çıktı. Hemen tedavi altına alındı. Karantina günlerini anlattı:
İki kişi gözlerimin önünde öldü
Yaşlı adam nefes alamıyordu, onu bir daha görmedim.
Başka bir adam yoğun bakıma koştu ama başaramadı.
İki kişi gözlerimin önünde öldü
Yaşlı adam nefes alamıyordu, onu bir daha görmedim.
Başka bir adam yoğun bakıma koştu ama başaramadı.
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