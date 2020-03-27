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Coronavirüse yakalanan karantina günlerini anlattı: Gözlerimin önünde öldüler

'de coronavirüse (Covid-19) yakalanan karantina günlerini anlattı. Wallis, "İki kişi gözlerimin önünde öldü"açıklamasında bulundu.

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Gözlerimin önünde öldüler
İngiltere'de bir teknoloji firmanın sahibi olan Jozef Wallis, gayet sağlıklı bir adamdı. İki de çocuğu vardı. Bir gece kulübüne gitti. Bir süre sonra kendisini kötü hissetmeye başladı. Öksürük ve ateş şikayeti başlayınca soluğu hastanede aldı. Covid-19 testi pozitif çıktı. Hemen tedavi altına alındı. Karantina günlerini anlattı:

İki kişi gözlerimin önünde öldü

Yaşlı adam nefes alamıyordu, onu bir daha görmedim.

Başka bir adam yoğun bakıma koştu ama başaramadı.

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