ngiltere'de

bir teknoloji firmanın sahibi olan, gayet sağlıklı bir adamdı. İki de çocuğu vardı. Bir gece kulübüne gitti.. Öksürük ve ateş şikayeti başlayınca soluğu hastanede aldı. Covid-19 testi pozitif çıktı. Hemen tedavi altına alındı. Karantina günlerini anlattı:İki kişi gözlerimin önünde öldüYaşlı adam nefes alamıyordu, onu bir daha görmedim.Başka bir adam yoğun bakıma koştu ama başaramadı.