Hollywood yıldızı Angelina Jolie, Coronavirüs ile mücadeleye 1 milyon dolar bağışladı.
Angelina Jolie ve Kylie Jenner coronavirüsle mücadele için 1 milyon dolar bağışladı
Hollywood yıldızı Angelina Jolie, Coronavirüs ile mücadeleye 1 milyon dolar bağışladı. Kylie Jenner da geri kalmadı. O da 1 milyon dolar destek sağladı.
- Dünya
- 27.03.2020
- Gazete
Hollywood yıldızı Angelina Jolie, Coronavirüs ile mücadeleye 1 milyon dolar bağışladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.