Bugünkü
Takvim

Angelina Jolie ve coronavirüsle mücadele için 1 milyon dolar bağışladı

Hollywood yıldızı Angelina Jolie, Coronavirüs ile mücadeleye 1 milyon dolar bağışladı. da geri kalmadı. O da 1 milyon dolar destek sağladı.

ABONE OL

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Dünya Angelina Jolie ve Kylie Jenner coronavirüsle mücadele için 1 milyon dolar bağışladı
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri