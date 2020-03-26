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Son dakika: 'de Kovid-19 vaka sayısı 2 bin 693'e yükseldi

Son dakika haberine göre, 'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 bin 693'e ulaştı. yönetimi, virüs nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine de yasak getirmişti.

  • Dünya
  • 27.03.2020 01:14
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  • Son Güncelleme: 27.03.2020 01:14
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İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı yükseldi

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 27 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Böylece toplam vaka sayısının 2 bin 693'e çıktığı kaydedilen açıklamada, hastalardan 46'sının durumunun ağır olduğu, 70'nin de iyileştiği aktarıldı.

Ülkede, bugüne kadar 8 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

TOPLANTI VE ETKİNLİKLER
İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, kapalı ve açık alanlarda 10 kişiden fazla katılımcının bulunduğu toplantı ve etkinlikler yasaklanmıştı.

Ülkede ayrıca market, eczane, benzin istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin 15 Mart'tan itibaren kapatılmasına karar verilmişti.

yönetimi, virüs nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine de yasak getirmişti.



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