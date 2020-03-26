İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 157 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 2 bin 234'e, vaka sayısı ise 29 bin 406'ya yükseldi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 157 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısının 2 bin 234'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 2 bin 389 artarak 29 bin 406'ya ulaştığı bilgisini verdi.

Cihanpur, 10 bin 457 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran'da Kovid-19, ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde ortaya çıkmış daha sonra ülke geneline yayılmıştı.

SAYI 500 BİNE YAKLAŞTI

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 471 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısını 471 bin 821 olarak bildirdi.

Sitedeki verilere göre, Kovid-19 nedeniyle toplam 21 bin 297 kişi öldü ve 114 bin 711 kişi iyileşti.

Kovid-19 nedeniyle Çin ana karasında 3 bin 287, Hong Kong'da 4, İtalya'da 7 bin 503, İspanya'da 3 bin 647, İran'da 2 bin 77, Fransa'da 1331, ABD'de 1032, İngiltere'de 465, Hollanda'da 356, Almanya'da 206, Belçika'da 178, İsviçre'de 153, Güney Kore'de 131, İsveç'te 62, Brezilya'da 59, Türkiye'de 59, Endonezya'da 58, Japonya'da 55, Filipinler'de 38, Portekiz'de 43, Danimarka'da 34, Avusturya'da 31, Ekvador'da 29, Irak'ta 29, Kanada'da 36, San Marino'da 21, Mısır'da 21, Yunanistan'da 22, Cezayir'de 21, Malezya'da 20, Romanya'da 17, Norveç'te 14, Polonya'da 14, Hindistan'da 13, Avustralya'da 12, Macaristan'da 10, Dominik Cumhuriyeti'nde 10, İrlanda'da 9, Peru'da 9, Lüksemburg'da 8, Pakistan'da 8, Panama'da 8, Arjantin'de 8, Çekya'da 6, Lübnan'da 6, Meksika'da 6, Fas'ta 6, Slovenya'da 5, Bangladeş'te 5, Ukrayna'da 5, Tunus'ta 5, İsrail'de 5, Arnavutluk'ta 5, Kolombiya'da 4, Litvanya'da 4, Burkina Faso'da 4, Sırbistan'da 4, Gana'da 4, Bahreyn'de 4, Tayland'da 4, Bulgaristan'da 3, Şili'de 3, Kuzey Makedonya'da 3, Bosna Hersek'te 3, Rusya'da 3, Finlandiya'da 3, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde 3, Paraguay'da 3, Kosta Rika'da 2, Tayvan'da 2, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 2, Singapur'da 2, Porto Riko'da 2, Azerbaycan'da 2, Mauritius'ta 2, Afganistan'da 2, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 2, İzlanda'da 2, Suudi Arabistan'da 2, Curaçao, Cayman Adaları, Gabon, Jamaika, Guatemala, Guyana, Karadağ, Guam, Küba, Nijerya, Martinik, Guadeloupe, Moldova, Andorra, Hırvatistan, Estonya, Kamerun, Filistin, Nijer, Trinidad ve Tobago, Zimbabve, Gambiya, Cabo Verde ve Sudan'da birer kişi hayatını kaybetti.