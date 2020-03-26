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Son dakika: 'da koronavirüs vaka sayısı 3 bini geçti!

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs 6 kıtayı birden etkiledi. Gelen son dakika bilgisine göre 'da koronavirüsten ölen sayısı 13'e çıkarken vaka sayısı 3 bini geçti. Avustralya , Batı Avustralya’nın başkenti Perth’teki bir hastanede tedavi altına alınan 70’li yaşlardaki erkek hastanın Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

  • Dünya
  • 27.03.2020 06:36
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  • Son Güncelleme: 27.03.2020 06:36
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Avustralya'da koronavirüs vaka sayısı yükseldi

Yaşanan can kaybıyla 231 Kovid-19 vakası bulunan Batı 'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı ikiye, ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi.

İlk vakanın ocak sonunda, ilk can kaybının da 1 Mart'ta yaşandığı Avustralya'da, 181 binden fazla kişiye uygulanan testlerde 3 bin 50 kişinin Kovid-19 nedeniyle hastalandığı tespit edildi. Öte yandan 1405 vaka sayısıyla Yeni (NSW) eyaleti ülkede ilk sırada yer alıyor.

Ülke genelinde, sınırların yabancılara kapatılması, zorunlu olmayan etkinliklerin iptal edilmesi veya sınırlandırılması, ibadet yerleri, spor salonları, kütüphaneler, yüzme havuzları, müzelerle birlikte temel hizmet veren işletmelerin dışındaki tüm mekanların kapatılması gibi önlemlere rağmen Kovid-19 vaka sayısındaki artış durdurulamadı.

Başbakan 'un, bugün tüm eyalet ve bölge başbakanlarıyla yapacağı Ulusal Kabine toplantısında alınacak yeni tedbirleri açıklaması bekleniyor.

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