Rusya ile İtalya arasında varılan anlaşma kapsamında, tıbbi ekipmanlar, virologlar, epidemiyologlar ve bilim insanlarından oluşan yardımlar İtalya'ya ulaştı. Zvezda TV o anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.
Rusya’dan İtalya'ya tıbbi yardım
Rusya ile İtalya arasında varılan anlaşma kapsamında, tıbbi ekipmanlar, virologlar, epidemiyologlar ve bilim insanlarından oluşan yardımlar İtalya'ya ulaştı. Zvezda TV o anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.
- Dünya
- 26.03.2020
- Gazete
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