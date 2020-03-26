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’dan 'ya tıbbi yardım

ile arasında varılan anlaşma kapsamında, tıbbi ekipmanlar, virologlar, epidemiyologlar ve bilim insanlarından oluşan yardımlar İtalya'ya ulaştı. Zvezda TV o anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

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Rusya’dan tıbbi yardım
Rusya ile arasında varılan anlaşma kapsamında, tıbbi ekipmanlar, virologlar, epidemiyologlar ve bilim insanlarından oluşan yardımlar İtalya'ya ulaştı. Zvezda TV o anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

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