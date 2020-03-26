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'da devriye gezen askerlere silahlı saldırı: 2 asker öldü

'ın Belucistan eyaletinin Turbat kentinde devriye gezen askerlere yönelik silahlı saldırıda 2 asker öldü, 4'ü yaralandı. Eyalette, son olarak ocak ayında Kuetta kentinde el yapımı bombanın sı sonucu 2 kişi ölmüş, 14 kişi de yaralanmıştı.

  • Dünya
  • 26.03.2020 19:28
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  • Son Güncelleme: 26.03.2020 19:28
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Pakistan'da silahlı saldırı: 2 asker öldü

'ın Belucistan eyaletinin Turbat kentinde devriye gezen askerlere yönelik silahlı saldırıda 2 asker öldü, 4'ü yaralandı.

Belucistan eyaleti İçişleri Bakanı Ziyaullah Longov, yaptığı açıklamada, silahlı bir kişinin sınırındaki Turbat kentinde devriye faaliyeti yürüten askerlere saldırdığını belirtti.

Longov, 2 askerin hayatını kaybettiği saldırıda, yaralanan 4 askerin de hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Pakistan basınındaki haberde, askerlerin bölgedeki kaçakçılık faaliyetlerini engellemek amacıyla devriye faaliyeti gerçekleştirdiği ifade edildi.

Haberde, Pakistan güvenlik güçlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son zamanlarda sınır bölgesindeki devriyeleri sıklaştırdığı da vurgulandı.

Eyalette, son olarak ocak ayında Kuetta kentinde el yapımı bombanın sı sonucu 2 kişi ölmüş, 14 kişi de yaralanmıştı.

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