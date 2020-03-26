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le mücadelede 'i örnek gösterdiler! basınında dikkat çeken yazı

Dünya salgınıyla boğuşurken, salgından en çok etkilenen ülkelerden biri de . Ülke genelinde vaka sayısı 70 bini aşarken, koronavirüs kaynaklı birçok ölüm de gerçekleşti. ABD'de yayın yağan dergisi, koronavirüsle mücadelede 'i örnek gösterdi. Salgın hastalıkla mücadele konusunda Hz. Muhammed'i örnek gösteren dergi, Peygamber efendimizin karantina ile ilgili tavsiyelerine dikkat çekti.

  • Dünya
  • 26.03.2020 15:41
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  • Son Güncelleme: 26.03.2020 15:48
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Koronavirüsle mücadelede Hz. Muhammed'i örnek gösterdiler

'li haftalık haber dergisi , salgını ile mücadelede Peygamber efendimiz 'i örnek gösterdi. Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerin başında gelen ABD'li dergi Hz. Muhammed'in salgın hastalıklarla ilgili önerilerine yer verdi. Haberde, bazı uzmanların salgına karşı temizlik uyarıları aktarılırken, "Bir salgın sırasında başka kimin hijyen ve karantina önerdiğini biliyor musunuz? 1300 yıl önce İslam Peygamberi Hz. Muhammed." ifadeleri kullanıldı.

HİJYEN KURALLARI
Koronavirüs salgınına karşı en önemli tedbirlerin başında hijyen kurallarına uymak geliyor. ABD'li haftalık haber dergisi Newsweek, Hz. Muhammed'in salgın hastalıklarla ilgili önerilerine yer verdi.

HZ. MUHAMMED ÖRNEĞİ
Haberde, bazı uzmanların salgına karşı temizlik uyarıları aktarılırken, "Bir salgın sırasında başka kimin hijyen ve karantina önerdiğini biliyor musunuz? 1300 yıl önce İslam Peygamberi Hz. Muhammed." ifadeleri kullanıldı.

KARANTİNA TAVSİYESİ
Hz. Muhammed'in, koronavirüs gibi ölümcül hastalıkları önlemek ve bu gibi salgınlarla mücadele etme konusunda sağlıklı tavsiyelerde bulunduğu belirtildi. İslam Peygamberi'nin, salgın hastalık riskine karşı, ashabına yaptığı bir tavsiyede karantina uygulamasına dikkat çektiği ifade edildi.

TEMİZLİK VURGUSU
Ayrıca Hz. Muhammed'in, insanları enfeksiyondan koruyacak hijyenik uygulamalara uymaya da teşvik ettiği de hatırlatılarak, "Temizlik, imanın yarısıdır. Uyandıktan sonra ellerinizi yıkayın; uyurken ellerinizin nereye hareket ettiğini bilmiyorsunuz. Yemekten önce ve sonra ellerinizi yıkayınız." tavsiyeleri de aktarıldı.

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