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can almaya devam ediyor! 'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

'de ortaya çıkan ve dünya genelinde 20 binden faza insanın ölümüne yol açan can almaya devam ediyor. 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.

  • Dünya
  • 26.03.2020 18:17
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  • Son Güncelleme: 26.03.2020 18:17
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Koronavirüs bir ülkede daha can aldı

'de ortaya çıkan ve dünya genelinde 20 binden faza insanın ölümüne yol açan can almaya devam ediyor.

Sözcüsü Alina Nikosyan, Facebook'tan yaptığı paylaşımda, yoğun bakımda tedavi altında tutulan 72 yaşındaki kişinin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını bildirdi.

Aynı zamanda hipertansiyon ve kalp ritmi bozukluğu da bulunan söz konusu kişinin, ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden ilk hasta olduğu belirtildi.

KOVİD-19 TAŞIYICILARI ARASINDA ÖĞRENCİLER VE ASKERLER DE VAR
Öte yandan Ermenistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 290 taşıyıcı arasında ortaokul öğrencilerinin de bulunduğu vurgulandı.

3 ASKERDE KOVİD-19 TESPİT EDİLDİ
Açıklamada, bir doktor ve bir ambulans şoförünün de taşıyıcılar arasında bulunduğu ifade edildi.

Ermenistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise 3 askerde Kovid-19 tespit edildiği kaydedildi.

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