Çin'de ortaya çıkan ve dünya genelinde 20 binden faza insanın ölümüne yol açan koronavirüs can almaya devam ediyor.

Ermenistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Alina Nikosyan, Facebook'tan yaptığı paylaşımda, yoğun bakımda tedavi altında tutulan 72 yaşındaki kişinin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını bildirdi.

Aynı zamanda hipertansiyon ve kalp ritmi bozukluğu da bulunan söz konusu kişinin, ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden ilk hasta olduğu belirtildi.

KOVİD-19 TAŞIYICILARI ARASINDA ÖĞRENCİLER VE ASKERLER DE VAR

Öte yandan Ermenistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 290 taşıyıcı arasında ortaokul öğrencilerinin de bulunduğu vurgulandı.

3 ASKERDE KOVİD-19 TESPİT EDİLDİ

Açıklamada, bir doktor ve bir ambulans şoförünün de taşıyıcılar arasında bulunduğu ifade edildi.

Ermenistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise 3 askerde Kovid-19 tespit edildiği kaydedildi.