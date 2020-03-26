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'ta ten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

'de ortaya çıkan ve dünyayı saran can almaya devam ediyor. 'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.

  • Dünya
  • 26.03.2020 22:31
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  • Son Güncelleme: 26.03.2020 22:31
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Fas'ta bilanço artıyor!

'de ortaya çıkan ve dünyayı saran can almaya devam ediyor. 'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı 10'a çıktı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hind ez-Zeyn, düzenlediği basın toplantısında, ülkede 4 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Zeyn, vaka sayısının da 50 artarak 275'e ulaştığını belirtti.

Fas'ta dün Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 6, vaka sayısı ise 225 olarak açıklanmıştı.

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