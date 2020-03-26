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Darbeci Trablus’ta hastaneyi bombaladı!

Son dakika haberine göre, 'da Darbeci General ’e bağlı milisler Trablus’un güneyinde bulunan Al-Safwa Hastanesini bombaladı. Saldırıda ölü ve yaralı olmadığını bildirirken, yardıma koşan sağlık çalışanları hastanenin ağır hasar aldığını ifade etti.

  • Dünya
  • 26.03.2020 23:22
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  • Son Güncelleme: 26.03.2020 23:23
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Darbeci Hafter hastaneyi vurdu!

'da Darbeci General 'e bağlı milisler Trablus'un güneyinde bulunan Al-Safwa Hastanesini bombaladı.

Ulusal Mutabakat Hükümetine (UHM) bağlı Barış Fırtınası Operasyonu Medya Merkezi tarafından yapılan açıklamada, darbeci General Hafter'e bağlı milislerin Trablus'un güneyinde bulunan Al-Safwa Hastanesi'ni bombaladı saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

ÖLÜ VE YARALI YOK
Merkez, bombalı saldırıda ölü ve yaralı olmadığını bildirirken, yardıma koşan sağlık çalışanları hastanenin ağır hasar aldığını ifade etti.

Darbeci General Hafter, geçtiğimiz cumartesi korona virüsle mücadele kapsamında ateşkes yapmayı kabule etmişti.

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