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'da Kovid-19 nedeniyle ilan edildi!

'de ortaya çıkan yeni tip dünyayı etkisi altına aldı. Başbakanı Jacinda Ardern, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısının 205'e yükseldiği ülkede salgınla mücadele için olağanüstü hal edildiğini duyurdu. Başbakan Ardern tarafından yapılan yazılı açıklamada Kovid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla bu gece yarısından itibaren sokağa çıkmanın yasaklandığını, ek tedbir olarak olağanüstü hal uygulamasının da yürürlüğe konulduğunu bildirdi.

  • Dünya
  • 25.03.2020 07:51
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  • Son Güncelleme: 25.03.2020 07:51
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Bir ülkeden daha virüs OHAL'i

Yurt dışından gelen lıların gümrük kapılarında teste tabi tutulacağını hatırlatan Ardern, virüs belirtisi tespit edilenlerin hazırlanan yerlerde karantinaya alınacağını kaydetti.

Başbakan Ardern, ulusal olağanüstü hal uygulamasını denetleyecek kurumlara, gıda, yakıt ve diğer temel malzemelerin korunması ve temini, kara, deniz ve hava trafiğini düzenleme, yolları ve halka açık yerleri kapatma, halka açık yerler de dahil olmak üzere herhangi bir yeri tahliye etme gibi yetkiler verildiğini duyurdu.

Dünyada yaşananların Yeni Zelanda'da yaşanmaması i böyle bir uygulama yaptıklarını vurgulayan Ardern, ''Şimdilik, Yeni Zelandalılardan üzerlerine düşeni yapmalarını istiyorum. Evde kalın, zinciri kırın, hayat kurtarın.'' ifadelerini kullandı.

Yeni Zelanda'daki Olağanüstü Hal Mevzuatı, uygulamanın yedi gün boyunca yürürlükte kalmasına ve gerekli görüldüğünde uzatılmasına imkan sağlıyor.

Kovid-19 nedeniyle can kaybının yaşanmadığı Yeni Zelanda'da 205 kişi yeni tip e yakalanmış durumda.

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