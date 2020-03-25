Almanya COVID-19 salgınında alınan sosyal mesafe tedbirlerinin olumlu sonuçlarını görmeye başladı. Almanya Halk Sağlığı Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler, "Salgındaki büyüme eğrisinin hafif bir şekilde düzleştiğine dair işaretler görüyoruz. Sosyal mesafe bu konuda umudumuzu arttırdı. Herkes bu uyarıyı dikkate almalı" dedi.
Sosyal mesafe farkı
Almanya COVID-19 salgınında alınan sosyal mesafe tedbirlerinin olumlu sonuçlarını görmeye başladı. Almanya Halk Sağlığı Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler, "Salgındaki büyüme eğrisinin hafif bir şekilde düzleştiğine dair işaretler görüyoruz. Sosyal mesafe bu konuda umudumuzu arttırdı. Herkes bu uyarıyı dikkate almalı" dedi.
- Dünya
- 25.03.2020
- Gazete
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