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Sosyal mesafe farkı

Almanya COVID-19 salgınında alınan sosyal mesafe tedbirlerinin olumlu sonuçlarını görmeye başladı. Başkanı , "Salgındaki büyüme eğrisinin hafif bir şekilde düzleştiğine dair işaretler görüyoruz. Sosyal mesafe bu konuda umudumuzu arttırdı. Herkes bu uyarıyı dikkate almalı" dedi.

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Sosyal mesafe farkı
Almanya COVID-19 salgınında alınan sosyal mesafe tedbirlerinin olumlu sonuçlarını görmeye başladı. Başkanı , "Salgındaki büyüme eğrisinin hafif bir şekilde düzleştiğine dair işaretler görüyoruz. Sosyal mesafe bu konuda umudumuzu arttırdı. Herkes bu uyarıyı dikkate almalı" dedi.

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