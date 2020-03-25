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: 'dan flaş kararı! Putin duyurdu

haberi... Putin, Kovid-19 salgını nedeniyle, 22 Nisan'daki anayasa referandumunun erteleneceğini, gelecek hafta vatandaşların idari izinli sayılacağını duyurdu.

  • Dünya
  • 25.03.2020 16:39
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  • Son Güncelleme: 25.03.2020 17:11
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Rusya'dan flaş koronavirüs kararı! Putin duyurdu

Devlet Başkanı , korona virüs salgını nedeniyle 22 Nisan'da yapılması planlanan anayasa referandumunun erteleneceğini açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, korona virüs vakalarının artması nedeniyle ülkede salgınla mücadele durumunu değerlendirmek üzere Rus televizyonlarından 'Ulusa Sesleniş' konuşması yaptı. Putin, Rusya'da 22 Nisan'da yapılması beklenen Yeni Anayasa Referandumunun tarihinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.



1 HAFTA BOYUNCA ÜCRETLİ İZİN UYGULANACAK
Ülkede korona virüsü ile ilgili tedbirlerin genişletildiğini söyleyen Putin, önümüzdeki tüm hafta boyunca çalışanlara ücretli izin uygulanacağını ifade etti. Ücretli tatilin korona virüsü ile mücadelede fayda sağlayacağını söyleyen Putin, referandumun yeni tarihini de doktor ve uzmanların tavsiyelerine göre düzenleneceğini belirtti. Putin bu süreçte sağlık kuruluşlarının, eczanelerin, marketlerin, finans kuruluşlarının ve taşımacılık sektörünün yanı sıra kamu kurumlarında da çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Rusya'da iş dünyası ile ilgili kararlarını açıklayan Putin, Kobi ve büyük işletmelere devlet tarafından KDV uygulanmayacağını söyledi. Ayrıca banka ve kredi ödemeleri gelirlerinin yüzde 30'undan fazla olan kişilerin ve şirketlerin kredi ödemelerini öteleyeceklerini duyuran Putin, çalışma hayatının salgından etkilenmesinin önüne geçileceğini söyledi.

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