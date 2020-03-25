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Son dakika: 'da güvenoyu alamayan hükümet 2 ay sonra düştü

Son dakika haberi! ’da mecliste güvenoyu alamayan önderliğindeki koalisyon hükümeti göreve geldikten yaklaşık 2 ay sonra düştü

  • Dünya
  • 26.03.2020 01:07
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  • Son Güncelleme: 26.03.2020 01:07
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