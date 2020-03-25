Son dakika haberi! Kosova’da mecliste güvenoyu alamayan Başbakan Albin Kurti önderliğindeki koalisyon hükümeti göreve geldikten yaklaşık 2 ay sonra düştü Kosova'da mecliste güvenoyu alamayan Başbakan Albin Kurti önderliğindeki koalisyon hükümeti göreve geldikten yaklaşık 2 ay sonra düştü Ayrıntılar geliyor...
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