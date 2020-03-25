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Son dakika: koronavirüs karantinasında!

Son dakika haberi... "İklim aktivisti" olarak bilinen , COVID-19 semptomları göstermesi nedeniyle karantina altında olduğunu duyurdu. Greta yaptığı açıklamada, "10 gün önce vücudumda bazı semptomlar olduğunu fark ettim bu durum babamla seyahatimizden sonra gerçekleşti. Yorgunluk, boğaz ağrısı, öksürük ve titreme gibi belirtiler taşıyorum. " dedi.

  • Dünya
  • 25.03.2020 12:01
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  • Son Güncelleme: 25.03.2020 12:09
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Greta'ya korona şoku!

Time dergisi 2019 yılın kişisi seçilen ve yaptığı iklim çalışmalarıyla çok konuşulan 17 yaşındaki COVID-19 semptomları göstermesi nedeniyle babasıyla birlikte karantina altında olduğunu açıkladı.

Greta yaptığı açıklamada, "10 gün önce vücudumda bazı semptomlar olduğunu fark ettim bu durum babamla seyahatimizden sonra gerçekleşti. Yorgunluk, boğaz ağrısı, öksürük ve titreme gibi belirtiler taşıyorum.



Babam da aynı durumda ancak onun ateşi de var. Şu an izole haldeyiz. Lütfen kendini iyi hissetmeyen herkes izole olsun." ifadelerini kullandı.

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