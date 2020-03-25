Time dergisi 2019 yılın kişisi seçilen ve yaptığı iklim çalışmalarıyla çok konuşulan 17 yaşındaki Greta Thunberg COVID-19 semptomları göstermesi nedeniyle babasıyla birlikte karantina altında olduğunu açıkladı.





Greta yaptığı açıklamada, "10 gün önce vücudumda bazı semptomlar olduğunu fark ettim bu durum babamla Brüksel seyahatimizden sonra gerçekleşti. Yorgunluk, boğaz ağrısı, öksürük ve titreme gibi belirtiler taşıyorum.







Babam da aynı durumda ancak onun ateşi de var. Şu an izole haldeyiz. Lütfen kendini iyi hissetmeyen herkes izole olsun." ifadelerini kullandı.