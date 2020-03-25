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coronavirüse (COVID-19) karşı çaresiz kaldı

Genel Müdürü , ülkede tam bir ay önce patlak veren Covid-19 salgınına ilişkin "çaresiz" olduklarını söyledi. Borrelli, ülkede mevcut Coronavirüs vaka sayısının 54 bin 30'a ulaştığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Covid-19 bulaşanların toplam sayısının ise 69 bin 176'ya çıktığını belirtti. Borrelli, "Özellikle yaşlılar için yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Sadece üzgünüz" dedi.

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Çaresiz kaldık
İtalya Genel Müdürü , ülkede tam bir ay önce patlak veren Covid-19 salgınına ilişkin "çaresiz" olduklarını söyledi. Borrelli, ülkede mevcut Coronavirüs vaka sayısının 54 bin 30'a ulaştığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Covid-19 bulaşanların toplam sayısının ise 69 bin 176'ya çıktığını belirtti. Borrelli, "Özellikle yaşlılar için yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Sadece üzgünüz"dedi.

743 ÖLÜ DAHA
İtalya'da dün 743 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede kurban sayısı tam 6 bin 820'ye yükseldi.

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