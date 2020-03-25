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'de (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 465'e yükseldi

'de ortaya çıkan hızla yayılmaya ve can almaya devam ediyor. 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 43 artarak 465'e çıktı.

  • Dünya
  • 26.03.2020 01:02
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  • Son Güncelleme: 26.03.2020 01:05
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İngiltere'de bilanço ağırlaşıyor!

'de ortaya çıkan hızla yayılmaya ve can almaya devam ediyor.

Kamu Sağlığı Kurumunun açıklamasına göre, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 422'den 465'e yükseldi. Vaka sayısı da 1452 artarak 9 bin 529 oldu. İyileşenlerin sayısı ise 135'e çıktı.

Bu arada 19 Mart'ta 'yı terk ederek 35 kilometre uzaklıkta İngiliz Kraliyet ailesinin daimi konutlarından biri olan Windsor Kalesi'ne giden 93 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth, Başbakan 'la olan haftalık görüşmesini telefon üzerinden gerçekleştirdi.

İNGİLTERE GERİ ADIM ATMIŞTI
İlk başlarda toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü bir şekilde yayılması stratejisi izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının 277 bini bulabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

Pazartesi alınan kararlarla halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken, marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmelerin kapatılmasına karar verilmişti.

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