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İlaç gibi! 36 Covid-19 hastasında önemli ve umut verici sonuçlar verdi...

'daki  of 'ta yayımlanan çalışmaya göre, bu kombinasyonla yapılan tedavi, 36 Covid-19 hastasında önemli ve umut verici sonuçlar verdi.

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Fransa'daki of 'ta yayımlanan çalışmaya göre, bu kombinasyonla yapılan tedavi, 36 Covid-19 hastasında önemli ve umut verici sonuçlar verdi. yönetiminde yürütülen çalışma, HCQ ve azitromisin kombinasyonunu alan hastaların tamamının test sonuçlarının negatif çıktığını ve 6 günlük tedaviyle virüsten iyileştiğini gösterdi. Philippe Gautreta, "Çok umutlandık" dedi.

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