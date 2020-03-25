Fransa'daki International Journal of Antimicrobial Agents'ta yayımlanan çalışmaya göre, bu kombinasyonla yapılan tedavi, 36 Covid-19 hastasında önemli ve umut verici sonuçlar verdi. Philippe Gautreta yönetiminde yürütülen çalışma, HCQ ve azitromisin kombinasyonunu alan hastaların tamamının test sonuçlarının negatif çıktığını ve 6 günlük tedaviyle virüsten iyileştiğini gösterdi. Philippe Gautreta, "Çok umutlandık" dedi.
İlaç gibi! 36 Covid-19 hastasında önemli ve umut verici sonuçlar verdi...
Fransa'daki International Journal of Antimicrobial Agents'ta yayımlanan çalışmaya göre, bu kombinasyonla yapılan tedavi, 36 Covid-19 hastasında önemli ve umut verici sonuçlar verdi.
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