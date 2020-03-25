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Doktor “Biraz ateşim vardı” dedi, kürsüden kaçtı

Başkanı , basın toplantısında doktorun, “Biraz ateşim vardı” sözü üzerine, kürsüden kaçtı. Bu durum, sosyal medyada trend topic oldu...

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Trump panikledi
Başkanı , yeni tip Coronavirüs ile mücadelede kullanılan tıbbi ekipmanlar başta olmak üzere birçok kaynağın stoklanmasını ya da ürünlere fahiş fiyat uygulanmasını engellemek için bir kararname imzaladığını duyurdu. Basın toplantısında Covid-19 ile Mücadele Görev Gücünde çalışan Dr. Deborah Birx'ün "Hafta sonu biraz ateşim vardı. Virüsten şüphelendim" ifadeleri üzerine Trump, doktorun yanından uzaklaşması ise gündem oldu. Birx'ün, "Test yaptırdım ve sonuç negatif." açıklamasının ardından, Trump Birx'e teşekkür ederek tekrar yanına geldi. Trump, "Herkes dikkat etmeli. Bu hastalık kime ne zaman uğrayacak bilmek de çok zor" dedi.

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