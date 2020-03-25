Çin'in Yunnan eyaletinden Shandong'a otobüsle dönen bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Yapılan test sonucunda ölen kişinin Hanta virüsünü taşıdığı ortaya çıktı. Otobüste bulunan 32 kişi de karantinaya alındı.



HANTA VİRÜSÜ NEDİR?

Kemirgenler yoluyla insanlara bulaşan Hanta virüsünün öldürücü olduğu ifade ediliyor. Griple benzerlik belirtiler gösteren Hanta virüsünde hastalık bulaşan kişilerde; ateş ve titreme, böbreklerde fonksiyon bozukluğu, baş ağrısı, kas, kol ve bel ağrısı, öksürük, solunum bozukluğu, deri veya ciltte kanama gibi belirtiler görülebileceği bildiriliyor...



NEREDEN BULAŞIYOR?

Farelerin ve bazı kemirgenlerin taşıdığı Hanta virüs; kemirgenlerin dışkısı ve idrarı yoluyla enfekte ortamı yaratarak insanlara bulaşıyor...



