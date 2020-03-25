Bugünkü
Takvim

'da ten (Kovid-19) ikinci ölüm

'de ortaya çıkan ve dünyayı saran can almaya devam ediyor. 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisiyle tedavi altında bulunan bir hasta daha hayatını kaybetti.

  • Dünya
  • 25.03.2020 18:10
  •  - 
  • Son Güncelleme: 25.03.2020 18:10
ABONE OL
Azerbaycan'da virüs bir can daha aldı!

'de ortaya çıkan ve dünyayı saran can almaya devam ediyor.

'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisiyle tedavi altında bulunan bir hasta daha hayatını kaybetti.

Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamada, aynı zamanda şeker ve kalp hastası olan koronavirüs taşıyıcısının tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi. Azerbaycan'da daha önce de bir Kovid-19 taşıyıcısı yaşamını yitirmişti.

VAKA SAYISI 81 OLDU
Öte yandan ülkede 6 kişide daha virüs tespit edildi ve tedavisi devam eden hasta sayısı 81 oldu. Azerbaycan'da, iki bin 914 kişi de karantinada tutuluyor.

Azerbaycan hükümeti, 'la sınırların kapalı tutulma süresini 20 Nisan'a kadar uzattı. Önlemler kapsamında bazı kurumlar için Nevruz Bayramı tatili 4 Nisan'a kadar uzatıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Dünya Azerbaycan'da koronavirüsten (Kovid-19) ikinci ölüm
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri