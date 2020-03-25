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'da corona virüsü vakası 2 bin 728'e yükseldi!

'de ortaya çıkan yeni tip corona virüsü can almaya devam ediyor. 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 11'e, vaka sayısı 2 bin 728’e çıktı. Eyalet genelinde 520 vaka bulunduğunu ve bunlardan 149 hastanın iyileştiğini belirten , ‘‘Ne yazık ki Victoria'da koronavirüs ile ilgili ilk iki ölümü kaydettik.’’ ifadelerini kullandı.

  • Dünya
  • 26.03.2020 06:30
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  • Son Güncelleme: 26.03.2020 06:30
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Avustralya'da corona virüsü vakası yükseldi!

Victoria Eyalet Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, eyalette 70'li yaşlardaki iki erkek hasta Melbourne'da tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetti.

Eyalet genelinde 520 vaka bulunduğunu ve bunlardan 149 hastanın iyileştiğini belirten , ''Ne yazık ki Victoria'da koronavirüs ile ilgili ilk iki ölümü kaydettik.'' ifadelerini kullandı.

Victoria eyaletinde ilk kez yaşanan bu can kayıplarıyla birlikte, genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

Ülke genelinde, sınırların yabancılara kapatılması, zorunlu olmayan etkinliklerin iptal edilmesi veya sınırlandırılması, ibadet yerleri, spor salonları, kütüphaneler, yüzme havuzları, müzelerle birlikte temel hizmet veren işletmelerin dışındaki tüm mekanların kapatılması gibi önlemlere rağmen Kovid-19 vaka sayısındaki artış sürüyor.

Sonbahar aylarının yaşandığı Avustralya'da vaka sayısı 2 bin 728'e yükseldi.

Öte yandan 8 kişinin ölmesiyle en çok can kaybının yaşandığı eyalet olan Yeni (), bin 219 vakayla da virüsün en çok görüldüğü eyalet konumunda.

NSW'yi 520 vakayla Victoria ve 493 vakayla Queensland eyaletleri takip ediyor.

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