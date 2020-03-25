Bugünkü
Takvim

’da virüs kurbanı oldu

'yı kasıp kavuran Coronavirüs, gurbetçileri de etkiledi. Bugüne kadar Avrupa'da toplam yaşamını yitirdi. 'de bir, 'da bir, 'da 12, 'da 3, 'da 6 ve 'da 3 Türk vatandaşı virüsün kurbanı oldu. Can veren vatandaşlar, 'ye getirilmeden toprağa verildi.

ABONE OL

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Dünya Avrupa’da 26 Türk virüs kurbanı oldu
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri