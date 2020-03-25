Avrupa'yı kasıp kavuran Coronavirüs, gurbetçileri de etkiledi. Bugüne kadar Avrupa'da toplam 26 Türk yaşamını yitirdi. İngiltere'de bir, Avusturya'da bir, Fransa'da 12, Almanya'da 3, Hollanda'da 6 ve Belçika'da 3 Türk vatandaşı virüsün kurbanı oldu. Can veren vatandaşlar, Türkiye'ye getirilmeden toprağa verildi.
Avrupa’da 26 Türk virüs kurbanı oldu
Avrupa'yı kasıp kavuran Coronavirüs, gurbetçileri de etkiledi. Bugüne kadar Avrupa'da toplam 26 Türk yaşamını yitirdi. İngiltere'de bir, Avusturya'da bir, Fransa'da 12, Almanya'da 3, Hollanda'da 6 ve Belçika'da 3 Türk vatandaşı virüsün kurbanı oldu. Can veren vatandaşlar, Türkiye'ye getirilmeden toprağa verildi.
- Dünya
- 25.03.2020
- Gazete
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