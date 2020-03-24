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Son dakika: Terör örgütü Çad'da saldırdı! 92 ölü, 47 yaralı...

ülkesi Çad'da terör örgütü 'ın mensuplarına düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 92 askerin yaşamını yitirdiği, 47 askerin yaralandığı bildirildi.

  • Dünya
  • 25.03.2020 06:01
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  • Son Güncelleme: 25.03.2020 06:01
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Boko Haram, Çad ordusuna saldırdı! 92 asker öldü

Çad'da terör örgütü 'ın mensuplarına düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 92 askerin yaşamını yitirdiği, 47 askerin yaralandığı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre Çad saldırının düzenlendiği bölgede yaptığı açıklamada, eyaletindeki Bouma kentinde Boko Haram mensuplarının saldırdığını, çıkan çatışmanın en az 5 saat sürdüğünü belirtti.

Saldırıda en az 92 askerin hayatını kaybettiğini, 47 askerin yaralandığını aktaran Cumhurbaşkanı Idris Deby, "İlk defa bu kadar çok canımızı kaybettik. Buna cevabımız şiddetli olacak." ifadesini kullandı.

Yerel basında, saldırı esnasında hava desteği için gönderilen bir uçağın vurulduktan sonra geri döndüğü aktarıldı.

Öte yandan ordu, bölgenin tamamen kontrolü altında olduğunu duyurdu.

'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

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