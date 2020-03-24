Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay "Ülkemize yönelik uçuşları durdurulan İngiltere, İrlanda, İsviçre, Polonya, İtalya, Mısır ve KKTC'de geçici olarak bulunan ve dönmek isteyen öğrencilerimizin tahliye işlemleri tamamlanmış, 2 bin 721 öğrencimiz Türkiye'ye getirilmiştir" ifadelerini kullandı.

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