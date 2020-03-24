Bugünkü
Takvim

Son dakika: Tahliye işlemleri tamamlandı! 2 bin 721 öğrenci 'ye getirildi!

Son dakika haberleri... "Ülkemize yönelik uçuşları durdurulan , İrlanda, , Polonya, , ve 'de geçici olarak bulunan ve dönmek isteyen öğrencilerimizin tahliye işlemleri tamamlanmış, 2 bin 721 öğrencimiz 'ye getirilmiştir" ifadelerini kullandı.

  • Dünya
  • 25.03.2020 06:56
  •  - 
  • Son Güncelleme: 25.03.2020 06:57
ABONE OL

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Dünya Son dakika: Tahliye işlemleri tamamlandı! 2 bin 721 öğrenci Türkiye'ye getirildi!
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri