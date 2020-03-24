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Son dakika: 'ta ilk vakası görüldü!

'de ortaya çıkan ve her geçen gün dünyaya yayılan yeni tip 6 kıtada görüldü. Gelen son dakika haberine göre, 'ta ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları tespit edildi. Sağlık Bakanı Yardımcısı Phouthone Moungpak, basına yaptığı açıklamada, Laos vatandaşı biri kadın 2 kişide yeni tip koronavirüse rastlandığını belirtti.

  • Dünya
  • 24.03.2020 14:45
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  • Son Güncelleme: 24.03.2020 14:45
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Laos'ta ilk koronavirüs vakası görüldü!

Şinhua ajansının haberine göre, Sağlık Bakanı Yardımcısı Phouthone Moungpak, basına yaptığı açıklamada, vatandaşı biri kadın 2 kişide yeni tip e rastlandığını belirtti.

Virüs tespit edilen kadın hastanın, semptomlar göstermeden önce ülkenin kuzeyindeki Vangvieng bölgesi ile Kamboçya'ya giden bir turist rehberi olduğu aktarılan açıklamada, otel çalışanı olduğu belirtilen erkek hastaya ise eğitim kursu i gittiği Tayland'da virüsün bulaştığının tahmin edildiğini bildirildi.

Başkent Vientiane'de tahsis edilen Mittaphab Hastanesinde tedavi altına alınan 2 hastanın durumunun ciddi olmadığını ve tedavinin iyi gittiğini söyleyen Moungpak, hastalarla yakın temasta bulunan kişilerin karantina altına alındığını sözlerine ekledi.

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