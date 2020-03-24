Son dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 694'e yükseldi!

Son dakika haberleri... İspanya'da Kovid-19 ölü sayısı düne nazaran 512 artarak 2694'e, vaka sayısı 7 bine varan artışla 40 bine ulaştı
Ayrıntılar geliyor...
Son dakika haberleri... İspanya'da Kovid-19 ölü sayısı düne nazaran 512 artarak 2694'e, vaka sayısı 7 bine varan artışla 40 bine ulaştı
Ayrıntılar geliyor...
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