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Son dakika: 'de dikkat çeken koronavirüs araştırması! 17 gün sonra bile ize rastlandı...

ve Önleme Merkezi ( daha önce yüzeylerde 3 gün yaşadığı tahmin edilen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) çok daha uzun süre yaşayabildiğine dikkat çekerek ve California'daki yolcu gemilerinde, tahliyeden 17 gün sonra bile kabinlerde koronavirüsün izine rastlandığını bildirdi.

  • Dünya
  • 24.03.2020 22:30
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  • Son Güncelleme: 24.03.2020 22:38
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ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) yeni raporunda, daha önce yüzeylerde 3 gün yaşadığı tahmin edilen virüsün, bundan beş kat daha uzun süre canlı kaldığı belirtildi.

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