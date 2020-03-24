ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) yeni raporunda, daha önce yüzeylerde 3 gün yaşadığı tahmin edilen virüsün, bundan beş kat daha uzun süre canlı kaldığı belirtildi.
Son dakika: ABD'de dikkat çeken koronavirüs araştırması! 17 gün sonra bile ize rastlandı...
ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), daha önce yüzeylerde 3 gün yaşadığı tahmin edilen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) çok daha uzun süre yaşayabildiğine dikkat çekerek Japonya ve California'daki yolcu gemilerinde, tahliyeden 17 gün sonra bile kabinlerde koronavirüsün izine rastlandığını bildirdi.
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