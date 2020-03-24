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sokağa çıktı hayat durdu! Dışarı çıkanlara hapis cezası...

ABD, Almanya, Fransa ve İtalya’da coronavirüs salgınıyla mücadele için sokağa çıktı. Spor salonları hastanelere dönüştürüldü. Sokağa çıkanlara hapis cezaları geleceği açıklandı...

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Hiç bilinmeyen bir düşmanla savaştayız. 150 ülkede büyük endişe hakim. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya'da asker sokağa indi. New York'ta Coronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Pentagon, otel ve yurtları hastanelere dönüştüreceklerini açıkladı.

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