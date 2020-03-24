bilinmeyen bir düşmanla savaştayız. 150 ülkede büyük endişe hakim. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya'da asker sokağa indi. New York'ta Coronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Pentagon, otel ve yurtları hastanelere dönüştüreceklerini açıkladı.