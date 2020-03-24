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Johnson’a büyük tepki

İngiltere Başbakanı 'ın 'e karşı olan babası Fransız vatandaşlığına başvurdu. 'le mücadele ettiği günlerde Stanley Johnson'ın böyle bir adım atmasına tepki yağdı.

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Johnson’a büyük tepki
İngiltere Başbakanı 'ın 'e karşı olan babası Fransız vatandaşlığına başvurdu. 'le mücadele ettiği günlerde Stanley Johnson'ın böyle bir adım atmasına tepki yağdı. 10 Numara'nın internet sitesine binlerce tepki maili gönderildi. Başbakan Boris Johnson'ın da babasını bu konuda uyardığı belirtildi.

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