İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Brexit'e karşı olan babası Stanley Johnson Fransız vatandaşlığına başvurdu. Dünyanın Coronavirüs'le mücadele ettiği günlerde Stanley Johnson'ın böyle bir adım atmasına tepki yağdı. 10 Numara'nın internet sitesine binlerce tepki maili gönderildi. Başbakan Boris Johnson'ın da babasını bu konuda uyardığı belirtildi.
Johnson’a büyük tepki
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Brexit'e karşı olan babası Stanley Johnson Fransız vatandaşlığına başvurdu. Dünyanın Coronavirüs'le mücadele ettiği günlerde Stanley Johnson'ın böyle bir adım atmasına tepki yağdı.
- Dünya
- 24.03.2020
- Gazete
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