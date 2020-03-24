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'da korkunç bilanço! ten ölenlerin sayısı 24 saatte 743 artarak 6 bin 820'ye yükseldi

Son dakika haberine göre, 'da yeni tip ten (Kovid-19) ölenlerin sayısı son 24 saatte 743 artarak 6 bin 820'ye yükseldi.

  • Dünya
  • 24.03.2020 20:06
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  • Son Güncelleme: 24.03.2020 20:29
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