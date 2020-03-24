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'de bilançosu artıyor! Kovid-19 vaka sayısı 1930'a yükseldi

Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına hızla yayılmaya devam ediyor. , ülkede yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısının 1930'a ulaştığını duyurdu.

  • Dünya
  • 24.03.2020 23:26
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  • Son Güncelleme: 24.03.2020 23:28
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İsrail'de koronavirüs bilançosu artıyor!

Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına hızla yayılmaya devam ediyor.

ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'de 274 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

VAKA SAYISI 1930'A ÇIKTI
Böylece toplam vaka sayısının 1930'a çıktığı kaydedilen açıklamada, hastalardan 34'ünün durumunun ağır olduğu, 53 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Ülkede, 2'si bugün olmak üzere 3 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.

İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, kapalı ve açık alanlarda 10 kişiden fazla katılımcının bulunduğu toplantı ve etkinlikler yasaklanmıştı.

Ülkede ayrıca market, eczane, benzin istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin 15 Mart'tan itibaren kapatılmasına karar verilmişti.

Tel Aviv yönetimi, virüs nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine de yasak getirmişti.

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