NASA'nın yayınladığı bu haritada kırmızı renkle gösterilen alan Çin'de hava kirliliğini simgeliyor. Ancak virüs salgını olunca ne kırmızı ne sarı renk artık gözümüze çarpmıyor. Peki Dünya'ya neler oluyor?
NASA'nın yayınladığı bu haritada kırmızı renkle gösterilen alan Çin'de hava kirliliğini simgeliyor. Ancak virüs salgını olunca ne kırmızı ne sarı renk artık gözümüze çarpmıyor. Peki Dünya'ya neler oluyor?
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