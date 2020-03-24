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Son dakika: Bilim insanları 'nın o görüntüleri konusunda uyardı: Aldanmayın!

’de ortaya çıkan ve Antartika hariç tüm kıtaları esir alan can almaya devam ediyor. Dünyada şu ana kadar 13 bini aşkın kişinin ölümüne neden olan koronavirüs, ilk ortaya çıktığı dönemde Çin’de ciddi boyutta bir can kaybı yaşanmıştı. o dönemde Çin sınırlarını gösteren bir harita yayınlamış ve ülke sınırları içerisinde kalan bölgenin kırmızı olarak göründüğünü belirtmişti. Koronavirüsün dünyaya yayılmasının ardından Çin’den sonra en çok etkilenen ülke oldu. NASA bu sefer de İtalya’yı kırmızı olarak gösterdi. Peki NASA’nın bu paylaştığı görüntüler doğru mu? Uzmanlar konu hakkında çok önemli uyarılarda bulundu. İşte detaylar…

  • Dünya
  • 24.03.2020 08:19
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  • Son Güncelleme: 24.03.2020 10:03
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NASA'nın yayınladığı bu haritada kırmızı renkle gösterilen alan Çin'de hava kirliliğini simgeliyor. Ancak virüs salgını olunca ne kırmızı ne sarı renk artık gözümüze çarpmıyor. Peki Dünya'ya neler oluyor?

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