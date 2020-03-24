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ilk (Kovid-19) testlerini 'nin aracılığıyla elde etti

Sağlık Bakanı Oktay Şireliyev, yeni tip ün (Kovid-19) ilk tanı testlerini 'nin aracılığı ile elde ettiklerini bildirdi. Bugüne kadar 87 kişide koronavirüs tespit edilen Azerbaycan'da, 10 hasta iyileşti, 1 hasta hayatını kaybetti.

  • Dünya
  • 24.03.2020 21:18
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  • Son Güncelleme: 24.03.2020 21:19
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Türkiye'den Azerbaycan'a virüse karşı yardım eli

Çin'de ortaya çıkan e ilişkin alınan tedbir ve önlemler sürereken 'den kardeş ülke 'a da destek gitti.

Azerbaycan Sağlık Bakanı Oktay Şireliyev, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk tanı testlerini Türkiye'nin aracılığı ile elde ettiklerini bildirdi.

Şireliyev, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, alınan tedbirler sayesinde Azerbaycan'da koronavirüsün artmasının önlendiğini belirtti.

İlk günlerde koronavirüsün yeni tipinin teşhisi için birçok ülkede test olmadığını hatırlatan Şireliyev, "Sadece birkaç ünlü laboratuvarda ve Almanya'daki bir laboratuvarda bu testler yapılıyordu. Kardeş Türkiye'nin aracılığı ile testler Bakü'ye getirildi. İlk hastalar da o testlerin yardımıyla teşhis edildi." dedi

Şireliyev, bazı hastaların iyileşerek taburcu edildiğini, tedavisi devam edenlerin hastalık seyirlerinin de iyileşme yönünde olduğunu kaydetti.

Azerbaycan'da Kovid-19 vakasına ilk kez 28 Şubat'ta İran'dan ülkeye geçen bir Rus vatandaşında rastlanmıştı.

Bugüne kadar 87 kişide koronavirüs tespit edilen Azerbaycan'da, 10 hasta iyileşti, 1 hasta hayatını kaybetti.

Ülkede, 3'ü 18 yaş altı toplam 76 hastanın tedavisi sürüyor.

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