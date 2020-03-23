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Son dakika: 'da darbeci Hafter milislerinin ’ına düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü

Son dakika haberine göre, ’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milislerin başkent Trablus’taki ’na düzenlediği roketli saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

  • Dünya
  • 23.03.2020 17:50
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  • Son Güncelleme: 23.03.2020 17:50
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Darbeci Hafter'den roketli saldırı: 2 kişi öldü

Birleşmiş Milletler () tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Havalimanına atılan roketler nedeniyle 2 yabancı çalışanın hayatını kaybettiği bir Libyalının yaralandığı belirtildi.

nın etrafındaki sivil yerleşim alanlarına düşen roketlerin büyük hasara yol açtığı kaydedildi.

Açıklamada yabancı çalışanların uyruğu hakkında bilgi verilmedi.

Hafter milislerinin 28 Şubat'ta Mitiga Havalimanı'na 25 roket fırlatması ve saldırılarını mart ayında da sürdürmesi üzerine başkent Trablus'un dış dünyaya açılan tek kapısı kabul edilen Mitiga Havalimanı 5 Mart'ta boşaltılmış ve bütün uçuşlar Trablus'un 200 kilometre doğusundaki Misrata kentindeki havaalanına nakledilmişti.

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