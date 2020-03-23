Virüsün en çok vurduğu ülkelerden bir tanesi olan İspanya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı bir günde 462 artarak 2 bin 182'ye yükseldi.

TOPLAM SAYI 339 BİNİ GEÇTİ

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 339 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısını 339 bin 181 olarak bildirdi.

Sitedeki verilere göre, Kovid-19 nedeniyle toplam 14 bin 703 kişi öldü ve 99 bin 14 kişi iyileşti.





Kovid-19 nedeniyle Çin'de 3 bin 270, Hong Kong'da 4, İtalya'da 5 bin 476, İspanya'da 2182, İran'da 1685, Fransa'da 674, ABD'de 457, İngiltere'de 281, Hollanda'da 179, Güney Kore'de 111, İsviçre'de 98, Almanya'da 94, Belçika'da 75, Japonya'da 49, Endonezya'da 48, Filipinler'de 33, Türkiye'de 30, Brezilya'da 25, İsveç'te 21, San Marino'da 20, Kanada'da 20, Irak'ta 20, Cezayir'de 17, Avusturya'da 16, Yunanistan'da 15, Danimarka'da 13, Portekiz'de 14, Mısır'da 14, Ekvador'da 14, Malezya'da 10, Lüksemburg'da 8, Hindistan'da 8, Avustralya'da 7, Norveç'te 7, Polonya'da 7, Macaristan'da 6, Pakistan'da 6, Peru'da 5, Lübnan'da 4, Arjantin'de 4, İrlanda'da 4, Fas'ta 4, Burkina Faso 4, Bulgaristan'da 3, Ukrayna'da 3, Romanya'da 3, Dominik Cumhuriyeti'nde 3, Panama 3, Tunus 3, Arnavutluk'ta 2, Kosta Rika'da 2, Tayvan'da 2, Meksika'da 2, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 2, Singapur'da 2, Bangladeş'te 2, Slovenya 2, Bahreyn 2, Kolombiya 2, Sırbistan 2, Mauritius 2, Curaçao, Cayman Adaları, Gabon, Jamaika, Guatemala, Guyana, Gana, Porto Riko, Karadağ, Paraguay, Guam, Küba, Martinik, Afganistan, Guadeloupe, Azerbaycan, Moldova, Andorra, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek, Litvanya, Hırvatistan, Rusya, Tayland, İsrail, Çekya, Şili, Finlandiya, İzlanda, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Sudan'da birer kişi hayatını kaybetti.

VAKA SAYILARI, 1000'DEN FAZLA OLAN ÜLKELER

Son 24 saatte vaka sayısındaki artışın en belirgin olduğu ülkeler İtalya, ABD, İspanya, Almanya ve Fransa; "Worldometer"deki vaka sayıları 1000'den fazla olan ülkeler ise şöyle sıralanıyor:

"Çin ana karası 81 bin 93, İtalya 59 bin 138, ABD 34 bin 900, İspanya 28 bin 768, Almanya 24 bin 873, İran 21 bin 638, Fransa 16 bin 18, Güney Kore 8 bin 961, İsviçre 7 bin 474, İngiltere 5 bin 683, Hollanda 4 bin 204, Avusturya 3 bin 582, Belçika 3 bin 401, Norveç 2 bin 385, İsveç 1934, Japonya 1822, Avustralya 1629, Portekiz 1600, Brezilya 1546, Kanada 1470, Danimarka 1395, Malezya 1306, Türkiye 1236, Malezya 1183, Çekya 1120 ve İsrail 1071."



