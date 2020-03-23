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Son dakika: İran dini lideri Hamaney'in dünürü koronavirüsten öldü

Son dakika haber,ne göre, İran'ın resmi haber ajans IRNA, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in oğlu Meysem Hamaney’in kayınvalidesi Seyyide İzzet Hamuşi’nin, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle tedavi gördüğü Tahran’daki bir hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

  • Dünya
  • 23.03.2020 22:22
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  • Son Güncelleme: 23.03.2020 22:46
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Hamaney'e korona şoku! Oğlunun...

Son dakika haber,ne göre, İran'ın resmi haber ajans IRNA, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in oğlu Meysem Hamaney'in kayınvalidesi Seyyide İzzet Hamuşi'nin, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle tedavi gördüğü Tahran'daki bir hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hamuşi'nin naaşının bugün toprağa verildiği belirtildi.

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran Sağlık Bakanlığı, bugün itibarıyla ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 1812'ye yükseldiğini, vaka sayısının ise 23 bin 49 olduğunu açıklamıştı.

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