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Son dakika: Bakanı Maas: , çok sayıda yla yalnız bırakılmamalı

Son dakika heri... Bakanı Heiko Maas, 'nin çok sayıdaki yla yalnız bırakılmaması gerektiğini söyledi. Maas, Türkiye ile AB arasında uyuşmazlıkları giderme hedefiyle şu an Türk yetkililerle görüşüldüğünü belirtti.

  • Dünya
  • 23.03.2020 17:58
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  • Son Güncelleme: 23.03.2020 18:07
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Türkiye sığınmacılarla yalnız bırakılmamalı

Maas, Avrupa Birliği () ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla video konferans yoluyla yaptığı toplantının ardından basına açıklamalarda bulundu.

'nin 4 milyonu aşkın yla büyük yük taşıdığını yineleyen Maas, bu nedenle AB'nin Türkiye ile bir mutabakat yaptığını hatırlattı.

Maas, Türkiye ile AB arasında bu mutabakattaki uyuşmazlıkları giderme hedefiyle şu an Türk yetkililerle görüşüldüğünü belirtti.

Tarafların taahhütlere uymasının sağlanması gerektiğine dikkati çeken Maas, "Biz buna hazırız. Türkiye'nin, özellikle Suriye'den gelen çok sayıda sığınmacıyla yalnız bırakılamayacağını da kabul ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Mutabakat ile Türkiye'ye yardıma hazır olduklarını gösterdiklerini belirten , "Son dönemde ortaya çıkan uyuşmazlıkları gelecek haftalarda ortadan kaldırmaya çalışacağız." dedi.

Maas, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell'in sığınmacılarla ilgili Türkiye ile AB arasındaki görüşmeleri yürütmesini de doğru bulduğunu ifade etti.

Toplantıda 'deki durumun da ele alındığını kaydeden Maas, bölgedeki yaklaşık 1 milyon insana yardım ulaştırmak için devam eden ateşkesten faydalanılması gerektiğini sözlerine ekledi.

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