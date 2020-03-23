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Koronavirüs durdurulamıyor! 'da ilk Kovid-19 vakaları görüldü

'de ortaya çıkan koronavirüs hızla yayılmaya ve can almaya devam ediyor. 'ndan yapılan açıklamada, biri şehrinde ve diğeri Chin eyaletinde olmak üzere 2 erkek hastada Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

  • Dünya
  • 23.03.2020 23:35
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  • Son Güncelleme: 23.03.2020 23:38
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Koronavirüs bir ülkeye daha sıçradı

'de ortaya çıkan koronavirüs hızla yayılmaya ve can almaya devam ediyor. 'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları tespit edildi.

'nın Facebook sayfasından yapılan açıklamada, biri şehrinde ve diğeri Chin eyaletinde olmak üzere 2 erkek hastada Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

İNGİLTERE VE ABD TEMASLI
Yangon'daki hastanın, kısa süre önce 'den döndüğü ve cumartesi günü hastaneye kaldırılan 26 yaşındaki bir erkek olduğu kaydedilen açıklamada, Chin eyaletindeki hastanın da yakın zamanda ABD'den döndüğü ve pazartesi hastaneye kaldırılan 36 yaşındaki bir erkek olduğu bildirildi.

Myanmar hükümeti, Kovid-19 salgını nedeniyle tüm yabancı ziyaretçiler için kapıda ve elektronik vize işlemlerini nisan sonuna kadar askıya almış ve nisanda düzenlenmesi planlanan geleneksel Thingyan su festivalini ise iptal etmişti.

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