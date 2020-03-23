Coronavirüsü önemsemeyen İngiltere'de vakalar çoğaldı. Can kayıpları başladı. Ünlü İngiliz doktorlar ise başkent Londra'da sokağa çıkma yasağının getirilmesi gerektiğini belirtti.
İngiliz doktorlar Londra'da sokağa çıkma yasağı getirilmesini istiyor
Coronavirüsü önemsemeyen İngiltere'de vakalar çoğaldı. Can kayıpları başladı. Ünlü İngiliz doktorlar ise başkent Londra'da sokağa çıkma yasağının getirilmesi gerektiğini belirtti.
- Dünya
- 23.03.2020
- Gazete
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