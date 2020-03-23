Bugünkü
Takvim

İngiliz doktorlar Londra'da sokağa çıkma yasağı getirilmesini istiyor

Coronavirüsü önemsemeyen İngiltere'de vakalar çoğaldı. Can kayıpları başladı. Ünlü İngiliz doktorlar ise başkent Londra'da sokağa çıkma yasağının getirilmesi gerektiğini belirtti.

ABONE OL
Londra yasaklanmalı!
Coronavirüsü önemsemeyen İngiltere'de vakalar çoğaldı. Can kayıpları başladı. Ünlü İngiliz doktorlar ise başkent Londra'da sokağa çıkma yasağının getirilmesi gerektiğini belirtti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Dünya İngiliz doktorlar Londra'da sokağa çıkma yasağı getirilmesini istiyor
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri