Bugünkü
Takvim

Darbeci Hafter'e büyük şok!

Hafter'e bağlı uçaklar için Birleşik Arap Emirlikleri'nden akaryakıt taşıyan tankerine Mutabakat Hükümeti'ne bağlı silahlı güçlerce el koydu.

  • Dünya
  • 23.03.2020 08:30
  •  - 
  • Son Güncelleme: 23.03.2020 08:30
ABONE OL
Darbeci Hafter'e büyük şok!

Birleşmiş Milletler () tarafından tanınan UMH'ye bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Deniz Gücü'nün Komutanı Rıda , yaptığı yazılı açıklamada, Liberya bayraklı "Gulf eum 4" adlı petrol tankerine el konulduğunu duyurdu.

İsa, gemiyle ilgili incelemenin tamamlanmasının ardından sonuçlarının hemen yayımlanacağını kaydetti.

Petrol Kurumu, birkaç gün önce yaptığı açıklamada, BAE'den " 4" adlı gemiyle Bingazi'ye petrol taşındığını duyurmuştu.

Açıklamada Hafter'in kontrolündeki bölgeye gayrimeşru şekilde petrol ithalatı kınanmış, petrol ithal etme hakkının yalnızca kuruma ait olduğu vurgulanmıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Dünya Darbeci Hafter'e büyük şok!
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri