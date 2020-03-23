ortaya çıkan Coronavirüs, Avrupa'ya sıçradı. İtalya'da ölü sayında rekor kırdı. İtalya'da Başbakanulusa seslendi. Ülkenin üreten motorunu yavaşlattıklarını belirten Conte, "Bu kolay bir karar değil. Stratejik ve gerekli olmayan bütün üretim faaliyetlerini durduruyoruz.