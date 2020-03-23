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Coronavirüs, ’da rekor sayıda can aldı! Conte tüm üretim faaliyetlerini durdurma kararı aldı

Coronavirüs, ’da rekor sayıda can aldı. İtalya ı Giuseppe Conte, stratejik ve gerekli olmayan bütün üretim faaliyetleri durdurma kararı aldı.

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Çin'de ortaya çıkan Coronavirüs, Avrupa'ya sıçradı. İtalya'da ölü sayında rekor kırdı. İtalya'da Başbakan Conte, ulusa seslendi. Ülkenin üreten motorunu yavaşlattıklarını belirten Conte, "Bu kolay bir karar değil. Stratejik ve gerekli olmayan bütün üretim faaliyetlerini durduruyoruz. Üretim faaliyetlerinin yapılmasına izin vereceğiz" dedi.

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