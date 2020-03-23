Çin'de ortaya çıkan Coronavirüs, Avrupa'ya sıçradı. İtalya'da ölü sayında rekor kırdı. İtalya'da Başbakan Conte, ulusa seslendi. Ülkenin üreten motorunu yavaşlattıklarını belirten Conte, "Bu kolay bir karar değil. Stratejik ve gerekli olmayan bütün üretim faaliyetlerini durduruyoruz. Üretim faaliyetlerinin yapılmasına izin vereceğiz" dedi.
Coronavirüs, İtalya’da rekor sayıda can aldı! Başbakan Conte tüm üretim faaliyetlerini durdurma kararı aldı
Coronavirüs, İtalya’da rekor sayıda can aldı. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, stratejik ve gerekli olmayan bütün üretim faaliyetleri durdurma kararı aldı.
- Dünya
- 23.03.2020
- Gazete
Çin'de ortaya çıkan Coronavirüs, Avrupa'ya sıçradı. İtalya'da ölü sayında rekor kırdı. İtalya'da Başbakan Conte, ulusa seslendi. Ülkenin üreten motorunu yavaşlattıklarını belirten Conte, "Bu kolay bir karar değil. Stratejik ve gerekli olmayan bütün üretim faaliyetlerini durduruyoruz. Üretim faaliyetlerinin yapılmasına izin vereceğiz" dedi.
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