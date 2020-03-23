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Coronavirüs ile mücadele eden 'da felaketi!

Coronavirüs (Covid-19) tüm dünyaya yayıldı. Virüsle mücadele eden bir de felaketini yaşadı. bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaydedildi.

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Çifte felaket!
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te 5.3 büyüklüğünde meydana geldi. 15 yaşında bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaydedildi. Zagreb Enstitüsü Başkanı Zarko Rasiç, "Bir ekibimiz ambulans ile saha çalışması yaparken yıkılmış bir binanın altında bir çocuk buldu. Maalesef çocuk olay yerine gittiğimizde yaşamını yitirmişti" dedi. Coronavirüs nedeniyle evden çıkmamaya özen gösteren Hırvat vatandaşları, deprem olunca dışarı çıkmak zorunda kaldı.



Enkaz altında kalan otomobiller hurdaya döndü.

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