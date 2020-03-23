Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 15 yaşında bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaydedildi. Zagreb Acil Durum Enstitüsü Başkanı Zarko Rasiç, "Bir ekibimiz ambulans ile saha çalışması yaparken yıkılmış bir binanın altında bir çocuk buldu. Maalesef çocuk olay yerine gittiğimizde yaşamını yitirmişti" dedi. Coronavirüs nedeniyle evden çıkmamaya özen gösteren Hırvat vatandaşları, deprem olunca dışarı çıkmak zorunda kaldı.
Enkaz altında kalan otomobiller hurdaya döndü.
Enkaz altında kalan otomobiller hurdaya döndü.
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