Bugünkü
Takvim

Coronavirüs (COVID-19) hastalarının akciğerlerinde buzlu cam benzeri yapılar tespit edildi

'de ortaya çıkan Coronavirüs, tüm dünyayı sardı... Vaka sayısı 312 bine, ölü sayısı ise 13 bin 407'e ulaştı. 93 bin 790 kişi de hastalığı atlatmayı başardı. Çinli araştırmacıların son raporu ise büyük korku yarattı. Uzmanlar, iyileşen COVID- 19 hastalarının akciğerinde buzlu cam benzeri yapılar oluştuğunu saptadı.

ABONE OL



Çin'de ortaya çıkan Coronavirüs, tüm dünyayı sardı... Vaka sayısı 312 bine, ölü sayısı ise 13 bin 407'e ulaştı. 93 bin 790 kişi de hastalığı atlatmayı başardı. Çinli araştırmacıların son raporu ise büyük korku yarattı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Dünya Coronavirüs (COVID-19) hastalarının akciğerlerinde buzlu cam benzeri yapılar tespit edildi
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri