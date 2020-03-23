Çin'de ortaya çıkan Coronavirüs, tüm dünyayı sardı... Vaka sayısı 312 bine, ölü sayısı ise 13 bin 407'e ulaştı. 93 bin 790 kişi de hastalığı atlatmayı başardı. Çinli araştırmacıların son raporu ise büyük korku yarattı.
Coronavirüs (COVID-19) hastalarının akciğerlerinde buzlu cam benzeri yapılar tespit edildi
Çin'de ortaya çıkan Coronavirüs, tüm dünyayı sardı... Vaka sayısı 312 bine, ölü sayısı ise 13 bin 407'e ulaştı. 93 bin 790 kişi de hastalığı atlatmayı başardı. Çinli araştırmacıların son raporu ise büyük korku yarattı. Uzmanlar, iyileşen COVID- 19 hastalarının akciğerinde buzlu cam benzeri yapılar oluştuğunu saptadı.
- Dünya
- 23.03.2020
- Gazete
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