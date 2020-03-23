Coronavirüs (COVID-19) hastalarının akciğerlerinde buzlu cam benzeri yapılar tespit edildi





Çin'de ortaya çıkan Coronavirüs, tüm dünyayı sardı... Vaka sayısı 312 bine, ölü sayısı ise 13 bin 407'e ulaştı. 93 bin 790 kişi de hastalığı atlatmayı başardı. Çinli araştırmacıların son raporu ise büyük korku yarattı.