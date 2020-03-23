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Coronavirüs ’yı pençesine aldı

Dünyanın en büyük hastalarına sahip olan Güney , Coronavirüsün gelişine karşı da mücadele etmek zorunda. İlk vakanın 2 hafta önce açıklandığı Afrika kıtasında sayı artıyor.

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Afrika’yı pençesine aldı
Dünyanın en büyük hastalarına sahip olan Güney Afrika, Coronavirüsün gelişine karşı da mücadele etmek zorunda. İlk vakanın 2 hafta önce açıklandığı kıtasında sayı artıyor.

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