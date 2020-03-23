Dünyanın en büyük HIV hastalarına sahip olan Güney Afrika, Coronavirüsün gelişine karşı da mücadele etmek zorunda. İlk vakanın 2 hafta önce açıklandığı Afrika kıtasında sayı artıyor. Dünyanın en büyük HIV hastalarına sahip olan Güney Afrika, Coronavirüsün gelişine karşı da mücadele etmek zorunda. İlk vakanın 2 hafta önce açıklandığı Afrika kıtasında sayı artıyor.
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